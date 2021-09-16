Aydın'ın Sultanları'nın kupa yolculuğu başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı bu yıl Kuşadası'nda oynanacak olan Balkan Kupası için sahaya çıkıyor. 17 ve 18 Eylül tarihlerinde iki grup üzerinden oynanacak olan maçların sonuçlarına göre final müsabakaları 19 Eylül tarihinde oynanacak.

Kupada birbirinden heyecanlı maçlar voleybolseverleri beklerken "Aydın'ın Sultanları"nın başantrenörü Alper Hamurcu "Bu turnuvayı ilk sırada bitirmek şu andaki en büyük hedefimiz ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz. Aydın'ı Balkan Kupası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

3 gün sürecek turnuvanın açılış maçı birinci grupta Drita Gjilan ile CSO Voluntari arasında saat 11'de yapılacak. Aynı gün saat 15'te Ok Jedinstvo Stara Pazova ile Aris Thessaloniki, saat 19'da da Drita Gjilan ile Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın voleybol takımı arasında yapılacak.

18 Eylül'de ise saat 11'de Ok Jedinstvo Stara Pazova ile Janta Volej Skopje karşılaşacak. Saat 15'taki maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CSO Voluntari ile saat 19'daki maçta da Janta Volej Skopje, Aris Thessaloniki ile karşılaşacak.

Final maçları 19 Eylül'de

Gruplardaki maç sonuçlarına göre final maçları ise 19 Eylül pazar günü saat 11'de, 13'te ve 15'te oynanacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Kuşadası Belediyesi'nin de destek verdiği kupanın maçları Kuşadası'ndaki Uğur İnan Spor Salonu'nda seyirciyle buluşacak.

Alper Hamurcu: "Kupayı kazanacak güçteyiz"

Kupayla ilgili değerlendirmede bulunan başantrenör Alper Hamurcu, turnuvanın Kuşadası'nda yapılıyor olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Başarılı teknik adam "Balkan Kupası, Challange Cup'a katılmak ve Aydın'ı yeniden Avrupa Kupaları'nda temsil etmek adına çok önemli bir organizasyon. Uzun süredir ayrı kaldığımız taraftarımızla ve bizi destekleyenlerle lig öncesi tekrar buluşacağız. Taraftarımızla tekrar buluşmak bizleri çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kullanırken "Oynayacağımız takımlarla ilgili çok kısıtlı bilgiye sahip olmamız, taktiksel açıdan küçük bir problem olsa da öncelikli olarak odaklanmak istediğimiz kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıtmak olacak" dedi.

"Aydın'ı en iyi şekilde temsil edeceğiz"

"Aydın'ın Sultanları"nın antrenmanlara 26 Temmuz'da başladığını hatırlatan Hamurcu, "Aramıza geçen hafta katılan Macar oyuncumuz Greta ile birlikte, bu turnuvayı ilk sırada bitirmek şu andaki en büyük hedefimiz ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz. Aydın'ı Balkan Kupası'nda en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da "Aydın'ın Sultanları"na sonuna kadar güvendiklerinin altını çizip takıma kupada başarılar diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri