AYDIN'IN SULTANLARI'NIN HEDEFİ 16'LI FİNALLER

Son Balkan Kupasi sampiyonu Aydin Büyüksehir Belediyespor Kadin Voleybol Takimi, CEV Challange Kupasi 16'li Finaller yolunda seyircisi önünde Bosna Hersek temsilcisi Ok Gacko ile karsilasiyor. Takimin basantrenörü Alper Hamurcu, sakatligi geçen Anna Nicoletti'nin de takima döndügünü, seyircinin de destegiyle çarsamba günkü maçi mutlaka almak istediklerini söyledi.

Ok Gacko ile ilgili ellerinde çok fazla bilgi olmadiginin altini çizen Hamurcu, bunun taktik olarak ne takimi zorlasa da oyuncularin motivasyonunun iyi oldugunu, Aydin'in Sultanlari'ndan sahada en iyi mücadeleyi bekledigini söyledi.

Ok Gacko'nun genç bir takim oldugunun altini çizen Hamurcu, "Servis karsilamada problem yasayacagini öngördügümüz takimlardan bir tanesi. Bu sebeple yogun bir servis stresi yaratmamiz maçin en önemli etkenlerinden biri olacak. Bunun haricinde çok çabuk oynamaya çalisiyor olmalari hata yapmalarina da sebep oluyor. Bu eksiklerini en iyi sekilde kullanmaya çalisacagiz. Çok uzak zamandir takimdan ayri kalan Anna Nicoletti'nin de takima katilmasi bizi bu maç öncesi daha çok motive etti diyebiliriz" ifadelerini kullandi.

Basarili teknik adam tüm Aydinlilari Avrupa yolunda takimlarini desteklemeleri için maça beklediklerinin altini çizdi. Diger taraftan Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu da Mimar Sinan Spor Salonu'nda 17 Kasim Çarsamba günü, saat 19. 00'da oynanacak mücadele öncesinde takima basarilar diledi.

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