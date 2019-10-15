Aydın'ın Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam

Vestel Venüs Sultanlar ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, maç öncesi kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.

15.10.2019 20:44
Aydın'ın Sultanları'ndan Mehmetçiğe selam

Vestel Venüs Sultanlar ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, maç öncesi kahraman Mehmetçiğe selam gönderdi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize bir destek de Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımından geldi. Maç öncesi Aydın'ın Sultanları asker selamı ile Mehmetçiğe destek verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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