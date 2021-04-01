Aydın'ın Sultanları'na Avrupa kapısı açıldı
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Aydın'ın Sultanları'na Avrupa kapısı açıldı

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Aydın'ın Sultanları'na Avrupa kapısı açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabında evinde devirdiği Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda da 3-0 mağlup ederek adını Play-Off'ta 5-6 etabına yazdırdı.

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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabında evinde devirdiği Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda da 3-0 mağlup ederek adını Play-Off'ta 5-6 etabına yazdırdı.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine set şansı vermeyen Aydın'ın Sultanları; 21-25, 23-25 ve 23-25'lik skorlarla maçı almasını bildi. İkinci kez Avrupa'da mücadele edecek olan takım maç sonrası büyük bir sevinç yaşarken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da takımı tebrik etti. Başkan Çerçioğlu, Aydın'ı Avrupa'da yeniden temsil edecek olan Aydın'ın Sultanları'yla gurur duyduklarını ifade etti.

Takımın baş antrenörü Alper Hamurcu ise maç sonrası duygularını "Öncelikle böyle oyun oynayarak, Galatasaray HDI Sigorta gibi bir takıma karşı galip geldiğimiz için çok mutluyum. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Ancak hedefimize tam olarak ulaşmış değiliz. Geri kalan günlerde bütün konsantrasyonumuzu Nilüfer Belediyesi maçına yönlendirip hedefimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde ifade etti.

Aydın'ın Sultanları bir sonraki etapta Nilüfer Belediye ile karşılaşacak. Aydın'ın Sultanları bu etap sonucuna göre CEV Volleyball Challenge Cup'a veya Balkan Kupası'na katılacak. - AYDIN

Aydın'ın Sultanları'na Avrupa kapısı açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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