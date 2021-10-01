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Aydın'ın Sultanları çeyrek finale yükseldi

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Aydın'ın Sultanları çeyrek finale yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükseldi.

AXA Sigorta Kupa Voley C grubunda mücadele eden Aydın'ın Sultanları ilk maçında Kuzeyboru'ya 3-0 mağlup olduktan sonra sırasıyla Sarıyer Belediye'yi 3-1, Nilüfer Belediye'yi ise 3-0 ile geçerek, C Grubunda ikinci sırayı alarak çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. Çeyrek finale yükselen diğer takımlar ise Türk Hava Yolları, PTT, Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı Dynavit ve Kuzeyboru oldu. - AYDIN

Aydın'ın Sultanları çeyrek finale yükseldi

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Haber: Aydın'ın Sultanları çeyrek finale yükseldi - Haberler Spor
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