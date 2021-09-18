AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI'NDA ADINI FİNALE YAZDIRDI - Haberler
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AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI'NDA ADINI FİNALE YAZDIRDI

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AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI'NDA ADINI FİNALE YAZDIRDI

Kusadasi'nda devam eden Balkan Kupasi'nda ikinci gün maçinda Aydin'in Sultanlari yine firtina gibi esti.

Kusadasi'nda devam eden Balkan Kupasi'nda ikinci gün maçinda Aydin'in Sultanlari yine firtina gibi esti. Ugur Inan Spor Salonu'nda Romanya temsilcisi CSO Voluntari ile karsi karsiya gelen sultanlar maçtan 3-0 gibi net bir galibiyet ile ayrildi.

Aydin'in Sultanlari bu galibiyet ile kupada finale kalarak önemli bir basari elde etti. Sultanlar turnuvayi sampiyon olarak tamamlamasi durumunda adini CEV Challenge Kupasi'na yazdiracak. Kupanin final maçi yarin 15. 00'da Ugur Inan Spor Salonu'nda oynanacak.

Yine set vermeden kazandilar

Turnuvanin ikinci gününde de sahayi rakibine dar eden Aydin'in Sultanlari, maça hizli bir baslangiç yapti. Ilk sette çok etkili bir oyun ile ortaya koyan Sultanlar, seti 25-11 kazandi. Ikinci sette de baskili bir oyun ile etkili olan Sultanlar, 25-15 gibi farkli bir skorla seti tamamlarken, üçüncü sette de üstünlügünü koruyarak seti 25-11 kazanip maçi 3-0'lik skorla tamamladi.

Baskan Çerçioglu: Sampiyon olacagimiza inaniyorum.

Turnuvanin en etkili takimi olan Aydin Sultanlari'nin galibiyetini tebrik eden Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Takimimiz uluslararasi arenada kentimizi en iyi sekilde temsil etmeye devam ediyor. Bu yilin basari ile geçeceginin sinyallerini ortaya konulan oyundan anliyoruz. Teknik ekip ve oyuncularimizi tebrik ediyorum. Final maçinda da üstün bir oyun ile maçi alip sampiyon olacagimiza inaniyorum. " dedi.

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Haber: AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI'NDA ADINI FİNALE YAZDIRDI - Haberler
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