AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI'NA FIRTINA GİBİ BAŞLADI - Haberler
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AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI'NA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

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AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI'NA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Voleybolda marka iller arasinda yer alan Aydin, bu yil Balkan Kupasi'na ev sahipligi yapiyor.

Voleybolda marka iller arasinda yer alan Aydin, bu yil Balkan Kupasi'na ev sahipligi yapiyor. Kusadasi'ndaki Ugur Inan Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva 17-18 ve 19 tarihleri arasinda gerçeklesiyor.

3 gün sürecek olan ve Kusadasi'nda düzenlenen turnuvaya 5 farkli ülkeden takimlar katiliyor. Balkan Kupasi'nin ilk gününde sahaya çikan Aydin'in Sultanlari, Kosova temsilcisi Drita Gjilan karsisinda rahat bir galibiyet alarak turnuvaya hizli basladi. Sultanlarin yeni transferlerinin göz doldugu maç 3-0 gibi net bir skorla bitti.

Set vermeden kazandilar

Basantrenör Alper Hamurcu yönetiminde sahaya çikan Aydin'in Sultanlari, ilk sette etkili bir oyun ortaya koyarak 25-14 kazandi. Ikinci sette oyun farkini ortaya koyan Aydin'in Sultanlari 25-11 gibi çok farkli bir skorla seti tamamladi. Üçüncü sette üstünlügünü koruyan Sultanlar, 25-8 ile seti alarak maçi tamamladi. Maçi 3-0 kazanarak turnuvanin en iddiali takimi oldugunu ortaya koydu.

Baskan Çerçioglu: Gurur duyulacak bir takimimiz var

Aydin Sultanlari'nin bulundugu her organizasyonda sampiyonlugu hedefledigini ve Balkan Kupasi'nin da kazanilacagina inandigini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Kupaya galibiyetle baslayan takimimizi kutluyorum. Sahada her zaman inanarak oynayan ve Aydin'i en iyi sekilde temsil eden gurur duyulacak bir takimimiz var. Inaniyoruz ki bu kupayi alacagiz. Teknik ekip ve oyuncularimizi tebrik ediyorum. " dedi.

Turnuvanin ilk günü tamamlandi

Aydin'in Sultanlari'nin galibiyetle tamamladigi ilk günde turnuvanin açilis maçinda karsi karsiya gelen Drita Gjilan ile CSO Voluntari müsabakasi, CSO Voluntari'nin 3-0 üstünlügü ile bitti. 15. 00'da baslayan Ok Jedinstvo Stara Pazova ile Aris Thessaloniki maçi ise Ok Jedinstvo Stara Pazova'nin 3-0 üstünlügü ile sona erdi.

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Haber: AYDIN'IN SULTANLARI BALKAN KUPASI'NA FIRTINA GİBİ BAŞLADI - Haberler
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