Aydın'ın sultanları Avrupa'da tur atladı

AYDIN (İHA) - Aydın'ın sultanları, CEV Challenge Cup 8'li finaller turunda karşılaştığı Macaristan temsilcisi MCM Diamant Kaposvar'ı rövanş maçında da yenerek bir üst tura yükseldi.

Ülkemizi CEV Challenge Cup'ta başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor kadın voleybol takımı, üst üste aldığı galibiyetlerle Avrupa'da yoluna devam ediyor. Kupanın 8'li finaller turunda Macaristan temsilcisi MCM Diamant Kaposvar ile karşı karşıya gelen Aydın'ın Sultanları, iki ayaklı turun ikinci maçını da kazandı.

Bir üst tura çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyespor turun ilk maçını evinde oynamış ve 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı. İkinci karşılaşmasında da Macar temsilcisine karşı üstünlüğünü koruyan sultanlar; 17-25, 26-28 ve 20-25'lik setlerle 3-0'lık net bir skor elde ederek maçı kazandı ve bir üst tura çıktı.

Başkan Çerçioğlu sultanları tebrik etti

Balkan Kupası'nı Aydın'a kazandıran şampiyon takımın CEV Challenge Cup'ta da başarılı olacağını ve final oynayacağına inandığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hedeflerinin bu turnuvada da şampiyonluk olduğunu belirtti. Başkan Çerçioğlu, Avrupa kupalarında galibiyet serisi yakalayan ve aldıkları son galibiyetle birlikte tur atlayan Aydın'ın sultanlarını ve teknik heyeti tebrik etti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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