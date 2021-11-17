AYDIN'IN SULTANLARI AVRUPA'DA FIRTINA GİBİ

Son Balkan Kupasi sampiyonu Aydin Büyüksehir Belediyespor Kadin Voleybol Takimi, CEV Challange Kupasi'nin 32'li finallerine firtina gibi basladi: 3-0. 16'li Finaller için seyircisi önünde Bosna Hersek temsilcisi Ok Gacko ile karsilasan Aydin'in Sultanlari, rakibine karsi bastan sona üstün bir oyun ortaya koyarak yendi.

Henüz ilk sette rakibine oyun sansi vermeyen Aydin'in Sultanlari bu seti 25-14 önde kapatti. Ikinci sette de üstün oyununa devan eden Aydin ekibi bu seti 25-18, son seti ise 25-17 kazanmasini bildi. Maçin rövansi 24 Kasim'da Bosna Hersek'in Gocka sehrinde oynanacak.

Takimi tebrik eden Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Aydin'in Sultanlari'nin Aydin'i basariyla temsil etmesinden dolayi çok mutlu olduklarini söyledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet