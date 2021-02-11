Aydın'ın rakibi Karayolları
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Aydın'ın rakibi Karayolları

11.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:42
Aydın'ın rakibi Karayolları

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından PTT (D) ve Çan Gençlik Kalespor'u yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından PTT (D) ve Çan Gençlik Kalespor'u yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 28'inci hafta mücadelesi saat 12.00'de başlayacak. Müsabakayı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.

Ligde 44 puanla 7'nci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 34 puanı bulunan 11'inci basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan maç ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona ermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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