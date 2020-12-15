Aydın'ın rakibi Fenerbahçe
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe Opet'le kozlarını paylaşacak.
MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde zirve takipçisi Fenerbahçe Opet'le kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV naklen yayınlayacak. Ligde 37 puanla 6'ncı sırada yer alan Aydın temsilcisi, 53 puanı bulunan 2'nci sıradaki rakibini yenerek 6'da 6 yapmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, son 9 maçını kazanan Fenerbahçe'ye ilk yarıda deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı