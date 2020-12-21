Aydın'ın neyi meşhur? Aydın'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Aydın'ın nesi meşhur?
Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Aydın'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Aydın'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Aydın'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Aydın'ın en meşhur yemekleri, Aydın'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...
Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Aydın'ın neyi meşhurdur, Aydın'ın nesi meşhur? Aydın'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?
AYDIN'IN NEYİ MEŞHUR?
Aydın ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Çine Köftesi
- Kırlı Kızartma
- Tahinli Pide
- Sini Pidesi
- Kuru Börülce Salatası
- Aydın Güveci
- Koruk Ekşili Bamya
- Kabak Tatlısı
- Turunç Reçeli
- Sarmaşık ve Kedirgen Kavurma
- Paşa Böreği
- Çingene Pilavı
Aydın'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.