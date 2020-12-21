Aydın'ın neyi meşhur? Aydın'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Aydın'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Aydın'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Aydın'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Aydın'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Aydın'ın en meşhur yemekleri, Aydın'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Aydın'ın neyi meşhurdur, Aydın'ın nesi meşhur? Aydın'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

AYDIN'IN NEYİ MEŞHUR?

Aydın ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çine Köftesi

Kırlı Kızartma

Tahinli Pide

Sini Pidesi

Kuru Börülce Salatası

Aydın Güveci

Koruk Ekşili Bamya

Kabak Tatlısı

Turunç Reçeli

Sarmaşık ve Kedirgen Kavurma

Paşa Böreği

Çingene Pilavı

Aydın'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.