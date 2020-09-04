Aydın'ın milli ürünü kuru incirin ihracat yolcuğu 30 Eylül'de başlayacak
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Aydın'ın milli ürünü kuru incirin ihracat yolcuğu 30 Eylül'de başlayacak

Cennet meyvesi, Hristiyanların noel sofralarının vazgeçilmezi Türk kuru incirinin, dünya sofralarını süslemesi için 2020/21 sezonundaki ilk ihracat yolculuğu 30 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı belirtildi.

Aydın'ın milli ürünü kuru incirin ihracat yolcuğu 30 Eylül'de başlayacak
04.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:28

Cennet meyvesi, Hristiyanların noel sofralarının vazgeçilmezi Türk kuru incirinin, dünya sofralarını süslemesi için 2020/21 sezonundaki ilk ihracat yolculuğu 30 Eylül 2020 tarihinde başlayacağı belirtildi.

Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, ilk yükleme tarihi olarak da bilinen bu tarihin oy birliği ile alındığını belirterek sezonun tüm incir üreticisi ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin geleneksel ihraç ürünlerinden kuru incirin ilk ihraç tarihini belirlemek üzere gerçekleştirilen toplantının online ortamda yapıldığını belirten Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu'nun kuru incir ihracatında ilk gemi yükleme tarihi olarak önerdiği 30 Eylül 2020 tarihi oybirliğiyle kabul edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İncir rekoltesi Aydın'da 7 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. 2020 ürünü kuru incir rekoltesinde geçen yıla göre bir miktar azalma öngörülüyor. Ancak özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde insan sağlığına olan olumlu etkisinin yanında bağışıklık sistemini güçlendiren özelliği dolayısıyla bu yıl incirin daha çok aranacağını ve değerinin artacağını umut ediyoruz" dedi.

En çok Almanya, Fransa ve ABD tüketiyor

2019 sezon başı olan 26 Eylül'den 31 Ağustos 2020 tarihine kadar önceki sezonun aynı dönemine göre kuru incir ihracatı miktarında yüzde 16 artışla 66 bin ton, değerde yüzde 5 artışla yaklaşık 231 milyon dolar olarak gerçekleştiğinin açıklandığını belirten Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, "Bu ürün yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise 33 milyon dolarlık tutarla Almanya, 32 milyon dolarla Fransa, 31 milyon dolarla ABD, 12,4 milyon dolarla İtalya ve 9 milyon dolarla İsviçre olarak sıralandı. Önemli ihracat artışı sağladığımız ülkeler ise; yüzde 86'lık artışla Çin, yüzde 67'lik artışla Rusya Federasyonu ve yüzde 42'lik yükselişle Kanada olduğu açıklandı. Hedefimiz dünyanın her yerinde rakipsiz olduğumuz incirimizi tanıtmak" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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