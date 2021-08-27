Aydın'ın milli meyvesi tezgahlarda yerini aldı
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Aydın'ın milli meyvesi tezgahlarda yerini aldı

Aydın'ın milli meyvesi tezgahlarda yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yer alan ve Aydın'ın milli meyvesi kuru incir bu yıl erken olgunlaştı.

Anne sütünden sonra en faydalı gıdalar arasında yer alan ve Aydın'ın milli meyvesi kuru incir bu yıl erken olgunlaştı. Yaklaşık 2 hafta önce toplanmaya başlayan kuru incirler tezgahlardaki yerini aldı. Bir çok kişinin damak tadından bazı kişilerin ise şifa niyetine tükettiği kuru inciri ilk işleyen firmalardan Tuğba Kuruyemiş, inciri hemen tüketmek isteyenler için dökme, yurtdışından gelenler için de vakumlanmış paketlerle satışa sundu.

"Korona virüs incirin kıymetini arttırdı"

Tüm kutsal kitaplarda adından söz edilen ve Kur'an-ı Kerim'de adına sure inen incir meyvesinin bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi dolayısıyla korona virüs salgınından sonra daha da kıymetlendiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle ürünün yaklaşık 2 hafta önce olgunlaştığını belirtti. Damak tadı ve lezzetinin yanında pek çok kişinin kuru inciri hekim tavsiyesi ile tükettiği için bu yıl ürünü hazırlamakta acele ettiklerini belirten Tonkul, "Normal şartlarda yeni sezon inciri Eylül ayında tezgahlarda olurdu. Ancak pandemi döneminde yeni mahsul incirlerin bir an önce tüketiciye ulaşması için özel gayret gösterdik. İlk hasattan itibaren Aydın ilimizin organik dağ incirlerini alıp, aflatoksin denetimi ve seçimlerini yaparak sofraya hazır hale getirip ülke genelindeki yaklaşık 100'e yakın şubemizde tezgahlara yerleştirdik" diyerek Aydın incirinin ülke genelindeki vatandaşların yanı sıra gurbetçiler ve turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. - AYDIN

Aydın'ın milli meyvesi tezgahlarda yerini aldı
Aydın'ın milli meyvesi tezgahlarda yerini aldı
Aydın'ın milli meyvesi tezgahlarda yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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