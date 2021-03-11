Aydın'ın mağaraları incelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'ın mağaraları incelendi

11.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:22
Aydın'ın mağaraları incelendi

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın sınırları içerisinde bulunan mağaraların koruma statüsüne alınması için incelemeler yapıldı.

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın sınırları içerisinde bulunan mağaraların koruma statüsüne alınması için incelemeler yapıldı.

Doğal güzellikleri ve tarihi ile adeta açık hava müzesi olan Aydın'ın mağaraları, Milli Parklar Kanunu kapsamına alınması amacıyla incelendi. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Hassas Alanlar Daire Başkanlığı Mağara Koruma Şube Müdürlüğü ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından Aydın sınırları içerisinde bulunan mağaralarda incelemelerde bulunuldu. İl genelindeki mağaraların Milli Parklar Kanunu kapsamında tanımlanan koruma statüsü kriterlerini sağlayıp, sağlamadıkları konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. İncelemelerde ise Milli Park içinde bulunan ve Bizans Döneminde kullanılan mağara kilise, tarihi yapısı, iki katlı olması ve içinde oluşan sarkıt ve dikitler açısından ilgi çeken mağaralardan biri oldu.

"Doğal ve kültürel alanlar tanıtıldı"

Aydın'ın doğal ve kültürel zenginliklerle dolu bir il olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Karacasu'da ki Sırtlanini mağarası, Söke'de bulunan Malkayası Mağarası, Kuşadası'nda bulunan Yaren/Aslanlı ve yeni tespit edilen mağaralar Aydın ilinin önemli mağaraları arasında yer almaktadır. İkinci gün Aydın ilinin doğal ve kültürel kaynak değerleri açısından en zengin bölgesi Latmos (Beşparmak) Dağları'nda bir tanıtım gezisi yapıldı. Bafa Gölü Tabiat Parkı, Serçin Kışlası, Azap Gölü Ulusal Sulak Alanı, Karakaya Latmos ZTM ve Tarih Öncesi Kaya resimleri, geleneksel Latmos kültürünü sürdüren yöre insanları, jeolojik oluşumlar, Kutsal alanlar, Çörlenasar Kalesi, Herakleia gibi doğal ve kültürel zenginliklerin bulunduğu alanlar tanıtıldı" dedi.

Yapılan incelemelere Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak, DKMP Mağara Koruma Şube Müdürü Hamza Sezer, Orman mühendisi Serdar İncirci, peyzaj mimarı Münise Seçgin, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı müdürü Koray Aşık, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube müdürü Egemen İşcan ve EKODOSD başkanı Bahattin Sürücü katıldı. - AYDIN

Aydın'ın mağaraları incelendi
Aydın'ın mağaraları incelendi
Aydın'ın mağaraları incelendi
Aydın'ın mağaraları incelendi
Aydın'ın mağaraları incelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'ın mağaraları incelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:40:11. #1.16#
title