Aydın'ın konuğu OK Gacko

AYDIN (DHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında yarın evinde Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Aydın temsilcisi 24 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Ev sahipliği yaptığı Balkan Kupası'nı kazanarak Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bir önceki turda Norveç'in Tromsö ekibini elemişti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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