Aydın'ın konuğu Çan Gençlik Kale
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Aydın'ın konuğu Çan Gençlik Kale

05.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:49
Aydın'ın konuğu Çan Gençlik Kale

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından deplasmanda PTT'yi 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde Çan Gençlik Kalespor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından deplasmanda PTT'yi 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde Çan Gençlik Kalespor'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Ligde 7'nci sırada yer alan 41 puanlı Aydın ekibi, 23 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki Çanakkale temsilcisini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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