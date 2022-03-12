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Aydın'ın konuğu Bolu Belediyespor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın'ın konuğu Bolu Belediyespor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup ederek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 23'üncü hafta mücadelesinde evinde Bolu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup ederek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 23'üncü hafta mücadelesinde evinde Bolu Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

Ligde 28 puanla 9'uncu sırada yer alan Aydın temsilcisi, 17 puanı bulunan 11'inci basamaktaki rakibini yenerek ilk 8 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Mavi-beyazlılar, ilk yarıda Bolu'da oynanan maçı 3-1 kaybetmişti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Bolu, Spor, Haberler

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