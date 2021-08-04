Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
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Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için müdahale devam ediyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için müdahale devam ediyor.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, gün boyunca helikopter ve uçak da destek verdi.

Havanın kararmasının ardından müdahale karadan sürdürülüyor.

Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Vali Aksoy inceleme yaptı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Aksoy, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Amaçlarının yangını kontrol altına alarak söndürmek olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

"Alemler Mahallesi'nde başlayan yangın bütün müdahalelere rağmen kontrol altına alınmış değil. Yaklaşık olarak 350 hektarlık alanın zarar gördüğü değerlendiriliyor. Gerek havadan gerekse karadan orman işçileri, vatandaşlarımızla birlikte her türlü müdahale yapılıyor. Bizler de oluşturduğumuz kriz masası üzerinde konuyu takip ediyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Şu aşamada yangın, yerleşim yerlerini tehdit eder boyutta değil. Yerleşim yerlerine yakın olan noktalarda özellikle önlemler alındı. Birkaç uç noktadaki evler hasar gördü. Şu durumda önemli bir sıkıntı görünmüyor. Ama orman yangınlarında olmayacak demek de mümkün değil. Çalışmalarımıza tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütleri de katkı sağladı, birlikte mücadele ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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