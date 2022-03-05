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Aydın'ın filedeki rakibi Karayolları

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın'ın filedeki rakibi Karayolları

CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında hafta içinde İtalya'da Scandicci'ye 3-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde deplasmanda düşme hattında yer alan Karayolları ile karşılaşacak.

AYDIN (DHA) - CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında hafta içinde İtalya'da Scandicci'ye 3-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Misli.com Sultanlar Ligi'nde deplasmanda düşme hattında yer alan Karayolları ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde son 2 maçında Eczacıbaşı (D) ve Fenerbahçe'ye boyun eğen Aydın temsilcisi, ilk yarıda evinde 3-0 yendiği Karayolları'nı deplasmanda da dize getirmeyi hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, İtalya, Aydın, Spor, Haberler

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