Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor
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Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor

22.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:17
Aydın'ın filede rakibi Nilüfer Belediyespor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Fenerbahçe Opet'e evinde 3-1 ve Eczacıbaşı Vitra'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde son 2 maçında Fenerbahçe Opet'e evinde 3-1 ve Eczacıbaşı Vitra'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Lige verilen aranın ardından yaklaşık 1 ay sonra parkeye çıkacak Aydın temsilcisi, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Bursa ekibinin bu kez bileğini bükmeyi hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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