Aydın'ın filede konuğu Galatasaray

01.11.2019 12:46

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Vakıfbank'a 3-1 yenildikten sonra üst üste Beylikdüzü ve Nilüfer Belediyespor ve Karayolları'nı 3-0, Beşiktaş'ı ise 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yapan zirve takipçisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 6. hafta maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 2. sırada yer alan Aydın ekibi kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan 4. basamaktaki Galatasaray'ı yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

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