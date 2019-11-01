Aydın'ın filede konuğu Galatasaray

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Vakıfbank'a 3-1 yenildikten sonra üst üste Beylikdüzü ve Nilüfer Belediyespor ve Karayolları'nı 3-0, Beşiktaş'ı ise 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yapan zirve takipçisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 6.

01.11.2019 12:46
Aydın'ın filede konuğu Galatasaray

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Vakıfbank'a 3-1 yenildikten sonra üst üste Beylikdüzü ve Nilüfer Belediyespor ve Karayolları'nı 3-0, Beşiktaş'ı ise 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yapan zirve takipçisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 6. hafta maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 2. sırada yer alan Aydın ekibi kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan 4. basamaktaki Galatasaray'ı yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.


- Aydın
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.