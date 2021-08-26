Aydın'ın eski valilerinden Tuncel vefat etti

Aydın'da bir dönem görev yapan eski vali Lütfi Fikret Tuncel hayatını kaybetti.

Aydın'da bir dönem görev yapan eski vali Lütfi Fikret Tuncel hayatını kaybetti.

Aydın'da 1991-1993 yılları arasında valilik görevini yürüten 87 yaşındaki Lütfi Fikret Tuncel hayata gözlerini yumdu. Evli ve 2 çocuk babası Vali Tuncel'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncel'in vefatı üzerine birçok vatandaş Tuncel ailesine sosyal medya üzerinden başsağlığı dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı