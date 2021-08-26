Aydın'ın eski valilerinden Tuncel vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'ın eski valilerinden Tuncel vefat etti

Aydın'ın eski valilerinden Tuncel vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'da bir dönem görev yapan eski vali Lütfi Fikret Tuncel hayatını kaybetti.

Aydın'da bir dönem görev yapan eski vali Lütfi Fikret Tuncel hayatını kaybetti.

Aydın'da 1991-1993 yılları arasında valilik görevini yürüten 87 yaşındaki Lütfi Fikret Tuncel hayata gözlerini yumdu. Evli ve 2 çocuk babası Vali Tuncel'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncel'in vefatı üzerine birçok vatandaş Tuncel ailesine sosyal medya üzerinden başsağlığı dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Cimilli İbo Mesut Akusta Merve Boluğur Seren Serengil
Spor Marcao Mesut Özil Erol Bulut Sadık Çiftpınar Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aydın'ın eski valilerinden Tuncel vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:19:49. #1.16#

title