Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Aydın'ın bağımsızlık tarihi olan 7 Eylül her yıl coşkuyla kutlanırken, bu yıl da Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 3 pare top atışı ile başlayan törende Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak milli mücadelede vatanlarını korumak için şehit düşen tüm şehitlere saygılarını sundu. Düzenlenen törene vatandaşların katılımının az olması ise dikkat çekti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, törende yaptığı konuşmada Aydınlı efelerin tek yürek olarak tarih yazdıklarına dikkat çekerek, "Milli mücadelemizin başkomutanı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' demiştir. Aydınlılar işte bu inançla 99 yıl önce tam bugün düşmanı bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde topraklarımızdan söküp atmıştır. 7 Eylül bu nedenle Aydın'ın özgürlük ve bağımsızlık günüdür. 'Ya istiklal ya ölüm' diyen atalarımız bugün bize istiklalimizi vermiştir. Efesiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan Aydınlılar, bir büyük destana imza atmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' sözleri bu asil kentin mücadeleci ruhunda vücut bulmuştur. İki defa işgal edilmesine rağmen her defasında düşmanı topraklarından söküp atan tek şehir Aydın'dır. Bizler Aydın sancağını, düşmana ilk dur diyen, düşmana teslim etmeyen Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi hürriyet aşkıyla, canı ve kanını bu topraklar için feda eden efelerin gururlu, başı dik torunlarıyız. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları daima minnetle anıyoruz. Bizler bu şanlı destanın mirasçıları olarak bağımsızlığımızdan hiç bir zaman taviz vermedik, asla da vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Çerçioğlu, konuşmasının ardından bayrak çeken efelere, şehir adına hediyelerini takdim etti. Günün anlam ve önemine uygun düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında başarılı olan öğrencilere de hediyeleri Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Mehteran Bando Takımı tarafından hazırlanan mini konserin ardından halk oyunları gösterisi büyük bir coşkuyla izlenirken, Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri Kent Meydanı'nda bulunan şehitlik anıtlarına karanfil bıraktı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı