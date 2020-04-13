Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu
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Altınkum Plajı, Didim, Aydın, Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kenarında bir kişinin cesedi bulundu.

13.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:28
Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kıyısında erkek cesedi bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde deniz kenarında bir kişinin cesedi bulundu.

Altınkum Plajı'nda devriye görevini sürdüren polis ekibi, kıyıda bir erkek cesedi gördü.

Yapılan incelemede, plajda kıyafetleri de bulunan kişinin Hacı Musa Ünlü (54) olduğu tespit edildi.

Yüzmek için girdiği denizde boğulduğu değerlendirilen adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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