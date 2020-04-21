Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalı Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden... Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalı Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kırsal Cumalı Mahallesi'nde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında evde bulunan 2 kardeş hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki Irmak Kartal'ın hayatını kaybettiği yangınla ilgili çalışmalar devam ediyor. - AYDIN Kaynak: İHA