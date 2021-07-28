Aydın'ın çam fıstığı da coğrafi işaretli olarak dünyaya açılıyor
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Aydın'ın çam fıstığı da coğrafi işaretli olarak dünyaya açılıyor

Aydın'ın çam fıstığı da coğrafi işaretli olarak dünyaya açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinin başında yer alan Aydın, incir, zeytin, kestane, pamuk üretiminin yanında çam fıstığı üretiminde de söz sahibi oldu.

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinin başında yer alan Aydın, incir, zeytin, kestane, pamuk üretiminin yanında çam fıstığı üretiminde de söz sahibi oldu. AK Parti Aydın Milletvekili, TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, çam fıstığına alınan coğrafi işaret tescilinin Aydın'ın marka değerini arttıracağını söyledi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan çam fıstığının da ilin coğrafi işaretli ürünleri arasında yerini aldığını kaydeden Mustafa Savaş, "Üreticilerimiz için önemli bir gelir kaynağı olan, şehrimizin marka değerine katkı sunan bu önemli girişimde emeği geçen herkesi kutluyorum. Topraklarımız bereketli, ürünlerimizin her biri çok kıymetli. Kırsal kalkınma adına girişimlerimizi bu bilinçle şekillendiriyoruz. Aydın'ımızı her açıdan tam anlamıyla bir tarım kenti yapmak için çalışmalarımız sürecek" diyerek çam fıstığına alınan, ilin marka değerini arttıracak bu belgenin Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

Aydın Ticaret Borsası'nın, Aydın Çam Fıstığı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğu coğrafi işaret başvurusu sürecini titizlikle takip ettiğini belirten AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Bu çalışmalar Aydın halkımıza önemli gelir kaynağı sağlamakta ve kırsal kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. İlimiz tarımsal ürünlerinin haksız rekabetten korunması ve bölgemiz tarım ürünlerinin markalaşması adına bir ürünümüz daha coğrafi işaretleri ürünler arasında yerini aldı" dedi.

Ülkedeki üretimin yüzde 60'ı Aydın'da yapılıyor

Türkiye'de üretilen çam fıstığının yüzde 60'ının Aydın'dan karşılandığını ve yeni dikimlerle bu rakamın artacağını kaydeden Milletvekili Mustafa Savaş, "Üretilen çam fıstığının büyük bir kısmı da ihraç ediliyor. Bölgemizin marka değerini artırmak, tarımsal ürünlerimizin ulusal ve uluslararası pazarda hak ettiği değeri bulması adına Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi önemliydi. Bu çalışma da başarı ile tamamlandı" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN

Aydın'ın çam fıstığı da coğrafi işaretli olarak dünyaya açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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