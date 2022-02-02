Aydın'ın Avrupa hedefi final - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'ın Avrupa hedefi final

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Aydın'ın Avrupa hedefi final

CEV Challenge Kupası'nda evinde 3-2 mağlup ettiği Romanya ekibi CSM Lugoj'u deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen aynı skorla dize getirerek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hedefini final olarak belirledi.

AYDIN (DHA) - CEV Challenge Kupası'nda evinde 3-2 mağlup ettiği Romanya ekibi CSM Lugoj'u deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen aynı skorla dize getirerek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hedefini final olarak belirledi.

Challenge Kupası'nda 2019'da finalde İtalya temsilcisi Monza'ya kupayı kaptıran mavi-beyazlılar bu kez şampiyonluk için kolları sıvadı. Yarı finalde Savino Del Bene Scandicci - RC Cannes eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk maçını 24 Şubat'ta evinde rövanşı 2 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Başarının arkasında zafere inanmış bir takım olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz Aydın'ın Sultanları ile gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı başarı ile temsil eden takımımıza teşekkür ediyorum. Bu takımın final oynayacağına ve kupayı ülkemize kazandıracaklarına da yürekten inanıyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Romanya, Aydın, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title