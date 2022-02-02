Aydın'ın Avrupa hedefi final

AYDIN (DHA) - CEV Challenge Kupası'nda evinde 3-2 mağlup ettiği Romanya ekibi CSM Lugoj'u deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen aynı skorla dize getirerek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, hedefini final olarak belirledi.

Challenge Kupası'nda 2019'da finalde İtalya temsilcisi Monza'ya kupayı kaptıran mavi-beyazlılar bu kez şampiyonluk için kolları sıvadı. Yarı finalde Savino Del Bene Scandicci - RC Cannes eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk maçını 24 Şubat'ta evinde rövanşı 2 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor