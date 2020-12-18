Aydın'ın altyapısı Büyükşehir'in çalışmalarıyla yenileniyor
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Aydın'ın altyapısı Büyükşehir'in çalışmalarıyla yenileniyor

18.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:31
Aydın'ın altyapısı Büyükşehir'in çalışmalarıyla yenileniyor

Aydın'ın dört bir yanında kentin altyapı ihtiyacına kalıcı çözümler sunan ASKİ, eş zamanlı olarak Bozdoğan, Nazilli, Köşk, Germencik ve İncirliova'da; içme suyu, yağmur suyu, kaynak suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın dört bir yanında kentin altyapı ihtiyacına kalıcı çözümler sunan ASKİ, eş zamanlı olarak Bozdoğan, Nazilli, Köşk, Germencik ve İncirliova'da; içme suyu, yağmur suyu, kaynak suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde hız kesmeden devam ettiği altyapı çalışmalarına tüm ilçelerde hızla devam ediyor. Şehrin hem üstünde ve hem de altında süren yaşamın sorunsuz olarak işlemesi için yoğun çaba gösteren Büyükşehir ekipleri, kalıcı hizmetler sunarak vatandaşın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) birçok ilçede eş zamanlı olarak yağmur suyu, içme suyu, kaynak suyu ve kanalizasyon hatlarının iyileştirilmesi hizmetlerini sürdürüyor.

Bozdoğan'ın Alhisar mahallesinde yeni içme suyu sondajı enerji nakil hattı ve içme suyu terfi hattı çalışması yapan ASKİ ekipleri; Haydere mahallesinde ise içme suyu isale hattı yapımı gerçekleştiriyor.

ASKİ ekipleri Köşk'ün Akçaköy mahallesinde yağmur suyu hattı yapım çalışmasını sürdürürken, Gökkiriş mahallesinde de içme suyu isale hattı yapıyor.

Aydın'ın her köşesinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için aralıksız çalışmaya devam eden ASKİ, Germencik'in Çamköy mahallesinde içme suyu şebeke hattı, İncirliova'nın Hürriyet mahallesinde kanalizasyon hattı ve Nazilli'nin Mescitli mahallesinde ise kaynak suyu drenaj çalışması gerçekleştiriyor.

Çalışmaların hızlı yapılarak yaşamı olumsuz etkilememesinden memnun kalan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kalıcı çözümler sunan hizmetleri için Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın'ın altyapısı Büyükşehir'in çalışmalarıyla yenileniyor
Aydın'ın altyapısı Büyükşehir'in çalışmalarıyla yenileniyor
Aydın'ın altyapısı Büyükşehir'in çalışmalarıyla yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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