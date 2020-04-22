Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü - Haberler
Aydın, Ege, Güncel

Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü

Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında acı ot diye de bilinen bitkiler Aydın'da tatlı gelire dönmüştü.

22.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:19
Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü

Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında acı ot diye de bilinen bitkiler Aydın'da tatlı gelire dönmüştü. Pek çok kişinin sağlık için tükettiği bu otlar bir yandan işsizlere iş olurken, diğer yandan da dağlara gidemeyip şehirde yaşayanların sofrasına da AŞ oluyor.

Bağı 5 TL ile 10 TL arasında satılan sarmaşıklar sayesinde özellikle kırsal kesimde yaşayan binlerce kişi kendisine iş bulup para kanmanın keyfini yaşıyor. Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında yerini alan kedirgen ve sarmaşıklar Aydın'ın yanı sıra Ege illerinde sevilerek tüketiliyor. Aydın şehir merkezi ve ilçelerde kurulan semt pazarlarında tezgahları süsleyen Aydın'ın bu acı otu sadece Aydın'daki Pazar tezgahlarını değil başta İzmir olmak üzere Ege'deki pek çok ilde satılıyor.

Bahar mevsiminde bolca tüketilen doğal olduğu için de oldukça sağlıklı olduğu belirtilen kedirgen otunun bu yıl oldukça bol olduğunu ve vatandaşlar tarafından da daha fazla tercih edildiğini belirten Aydınlı vatandaşlardan Samet Uçar, "Bu yıl bahar geç geldi ancak hava tam sarmaşıkların istediği gibi oldu. Sarmaşık oldukça fazla çıktı. Vatandaşlar da bu yıl daha fazla sarmaşık tüketme eğiliminde. Özellikle uzmanların doğal beslenme uyarılarını dikkate alanlar şifa niyetiyle bile sarmaşık tüketiyor. Özellikle dağ köylerinde oturanlar dağ dağ dolaşıp topladıkları sarmaşıkları toptancıya, toptancılar da Pazar yerlerinde tezgah açanlara dağıtıyor. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan bu otlar, toplayanı da yiyeni de mutlu ediyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı Haberler
Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuyruğun başı var sonu yok! 4 günlük yasak öncesi İstanbullulardan akın Haberler
Kuyruğun başı var sonu yok! 4 günlük yasak öncesi İstanbullulardan akın
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Salgında bir çok ülke bu yanılgıya düştü Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Salgında bir çok ülke bu yanılgıya düştü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi 'gizemli hastalık' yüzünden öldü
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Abdurrahim Albayrak dolandırıldığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Mustafa Şentop Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Kutsi Harun Tan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Aydın'ın acı otu, tatlı gelire dönüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 09:27:58. #1.15#
title