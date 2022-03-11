AYDIN'IN 9 İLÇESİNİN KIRSAL MAHALLELERİNDE KARLA MÜCADELE

BUHARKENT, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın 9 ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki kırsal mahallerinde yolların kapanmaması için 63 iş makinesi ve 179 personelle, kar küreme çalışması yapıyor. Çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü bildirildi.

Aydın'da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, Kuyucak, Buharkent, Köşk, Sultanhisar, Karacasu, Çine, Yenipazar, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallerde yolların kapanmaması için 63 iş makinesi ve 179 personelle kara küreme çalışması başlattı. Çalışmalar gece boyunca da sürdü.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kar yağışı nedeniyle yol güvenlini sağlamak için ekiplerin hazırlıklı olduğunu ve çalışmalarını aralıksız olarak koordineli şekilde devam ettiğini söyledi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapan Çerçioğlu, trafiğe çıkacak olanlardan araçlarında kış lastiği kullanmalarını istedi.

Başkan Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaç doğrultusunda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin '444 40 09' numaralı 'Hızlı Çözüm Merkezi' hattını arayıp, yardım isteyebileceklerini söyledi.