Aydın İl Spor Merkezine görkemli açılış

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılacak olan ücretsiz İl Spor Merkezleri, Aydın'da görkemli bir törenle faaliyetlerine başladı.

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla il ve ilçelerde her yıl İl Spor Merkezleri ile Engelliler İl Spor Merkezleri çalışmaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından uygulanıyor. Her yıl tüm Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kuruluş tarihi olan 29 Haziran günü İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları açılış töreniyle gerçekleştirildi.

Efeler Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları açılış töreninde branşların ve antrenörlerin tanıtımının ardından okçuluk, boks, kick boks, taekwondo, cimnastik ve halk oyunları branşlarında sporcular gösteri yaptı.

Törende konuşan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Aydın'da yaşayan tüm gençlere "Bu yaz mutlaka spora başlamalısın" sloganı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarına davet etti. Vatandaşlara teşekkür eden Demir, sadece gençleri değil tüm vatandaşları spora davet ederek; "Bu yaz mutlaka spora başlamalısınız. Çocuklarını spora yazdırmak için il spor merkezlerimize müracaat eden Aydınlı vatandaşlarımıza çok teşekkür eder, spor dolu bir yaz geçirmelerini temenni ederiz" dedi.

22 Branşta Faaliyet Gösterecek

Çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlerimize spor kültürünü yerleştirmek amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları 22 branşla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine yaz döneminde de ara vermeden devam edecek.

Yoğun bir talebin olduğu yaz spor okulları atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bocce, boks, cimnastik, futbol, güreş, halter, hemsball, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, tenis, voleybol, yüzme (ücretli) ve wushu branşlarında çalışmalar gerçekleştirilecek. - AYDIN

Kaynak: İHA