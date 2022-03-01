Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetler değerlendirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonda İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ebru Kurt, Başkan Yardımcıları Dr. Mustafa Sarıerler, Uzm. Dr Gülnur Saruhan, Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı birim sorumluları ve Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü birim personelleri katıldı. Toplantıda Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen sağlık hizmetleri ile ilçe bazlı performans değerlendirme kriterleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN