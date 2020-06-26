Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde aday memurlara eğitim verildi Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aday memur statüsündeki personellere, "Hazırlayıcı Eğitim" ve "Temel Eğitim" kursları verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, aday memur statüsündeki personellere, "Hazırlayıcı Eğitim" ve "Temel Eğitim" kursları verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki Sağlık Kurum ve kuruluşlarında aday memur statüsündeki personellere yönelik aday memur eğitimlerinden olan "Hazırlayıcı Eğitim" ve "Temel Eğitim" kursları Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzaktan Sağlık Eğitimi Sistemi üzerinden tamamlanmıştır. 2020 Yılı 1. Dönem Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı gerekli tedbirler çerçevesinde 18/06/2020 tarihinde saat 10: 00'da Müdürlüğümüz 307 nolu eğitim salonunda yapılmış olup toplam 6 adayımız katılmıştır. Aday Memur Temel Eğitim Sınavı ise 25/06/2020 tarihinde saat 09.30'da Müdürlüğümüz Yemekhanesinde ve 307 Nolu Eğitim Salonunda yapılmış olup toplam 40 adayımız katılmıştır. - AYDIN

Kaynak: İHA