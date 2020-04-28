Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, plazma bağışçısı oldu Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve plazma bağışında bulundu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuştu ve plazma bağışında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 1 Nisan'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Burada 9 günlük tedavinin ardından 14 gün de evinde karantinada kalan Okumuş'un yapılan son iki Kovid-19 testi de negatif çıktı.

Okumuş, sağlığına tekrar kavuşmasının ardından Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine giderek, plazma bağışında bulundu.

Plazma bağışı öncesi gazetecilere açıklama yapan Okumuş, tedavisinin tamamlandığını ve kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

Doktorların plazma bağışında bulunmasını uygun gördüklerini aktaran Okumuş, "Bir kaç kişiye faydam olursa kendimi dünyanın en mutlu insanı hissedeceğim. Bu hastalığa yakalanmış ve sağlığına kavuşmuş herkesin bu insani görevi yerine getirip plazma bağışında bulunmasını öneririm. Çünkü bizim inancımızda bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir." dedi.

"36 saattir pozitif vaka gelmedi"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de hastanelerine son 36 saattir pozitif bir vaka gelmediğini belirtti.

Dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Aldemir, "Hiç kuşkusuz bu sınavda en başarılı olan ülkelerden biri de Türkiye. Yöneticilerimizin gösterdiği ferasetli bir yönetim anlayışı bizi bu noktalara getirdi. İnşallah bu felaketten kısa bir sürede kurtulacağız. Alınan kurallara uyduğumuz sürece de çok daha çabuk atlatabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA