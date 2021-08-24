Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Kıdemli Albay Macit Engin Atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Kıdemli Albay Macit Engin Atandı.

Emekliye sevk edilen, bir üst rütbeye terfi ettirilen ve görev yerleri değiştirilen komutanların atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla açıklanan kararlar ile Jandarma Genel Komutanlığında 4 tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 15 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti. Kararla birlikte Aydın'ın da il jandarma komutanı da değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameye göre, Aydın'da görev yapan İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Şırnak Bölge Komutan Yardımcılığı'na atanırken, İnan'dan boşalan koltuğa da Jandarma Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda görevli Kıdemli Albay Macit Engin getirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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