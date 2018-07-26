Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde Terfi Töreni

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden 6, 3. sınıf emniyet müdürü ve 1 komiser yardımcısına yeni rütbeleri, düzenlenen törenle takıldı.

Polisevinde düzenlenen törene katılan Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, terfi alan personellerini tebrik etti.

Baştuğ, 3. sınıf emniyet müdürlüğünden 2. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden ve Aşayiş Şube Müdürlüğü görevini yürüten Abdurrahman Akın'a rütbesini Akın'ın eşiyle birlikte taktı.

Törende konuşma yapan Baştuğ, tüm teşkilatın fedakarca görev yaptığını ifade etti.

Gösterdikleri fedakarlık ve başarılar doğrultusunda rütbe değerlendirmelerinin yapıldığını aktaran Baştuğ, şunları kaydetti:

"Bu değerlendirme noktasında arkadaşlarımızın üstün başarıları, gösterdikleri fedakarlıklar, yeri geldiğinde ailelerini bir kenara bırakıp devletin menfaatlerini gözetmeleri, yeri geldiğinde hayatlarını feda edecek şekilde tehlikeye atmaları, bütün normal insani ihtiyaçlarını dahi terk ettikleri, yani fedakarca görev yapmaları neticesinde yetkili değerlendirme kurullarının takdiri neticesinde bir üst rütbeye terfi ettiler. Komiser muavinliğinden başlayıp da il emniyet müdür yardımcılığı pozisyonuna kadar terfi eden mecra, devlet gayreti, hizmeti ve fedakarlığı gerektiren bir süreci kapsar. Bu süreç çerçevesinde özellikle kişisel olarak katkıda bulunan değerli eş ve ailelerimizi bu vesileyle tebrik edip kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de minnet duygularımı iletiyorum."

Bir üst rütbeye terfi eden Hukuk İşleri Şube Müdürü Mustafa Oba, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Aytuğan, Özel Harekat Şube Müdürü Süleyman Burunkaya, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Efeler İlçe Emniyet Müdürü Özcan Karıncalı ile komiser yardımcığından komiserliğe terfi eden Ufuk Baş'a rütbeleri takıldı.