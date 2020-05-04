Aydın iftar saati: 4 Mayıs 2020 Pazartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
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Aydın iftar saati: 4 Mayıs 2020 Pazartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?

Aydın iftar saati: 4 Mayıs 2020 Pazartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
04.05.2020 05:00 | Son Güncelleme: 04.05.2020 05:00

Aydın'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 11. gününde Aydın iftar saati sorgulanmaya başlandı. Aydın'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Buna göre, 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Aydın iftar saatleri… Ramazan ayının onbirinci günü nedeniyle Aydın halkı, imsak vakti 04:29'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Aydın iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Aydın iftar saati kaçta? İşte, Aydın iftar vakti:

4 Mayıs 2020 Pazartesi günü Aydın iftar saati:20.09

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Nasr Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "İzâ câe nasrullâhi ve'l-fethu. 2- Ve raeyte'n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve insanların, Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, 3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

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