Aydın iftar saati: 29 Nisan 2020 Çarşamba Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın iftar saati: 29 Nisan 2020 Çarşamba Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?

Aydın'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 6. gününde Aydın iftar saati sorgulanmaya başlandı. Aydın'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 29 Nisan Çarşambagünü Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Aydın iftar saatleri…

Aydın iftar saati: 29 Nisan 2020 Çarşamba Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
29.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:00

Ramazan ayının altıncı günü nedeniyle Aydın halkı, imsak vakti 04:38'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Aydın iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 29 Nisan Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Aydın iftar saati kaçta? İşte, Aydın iftar vakti:

29 Nisan Çarşamba günü Aydın iftar saati:20.04

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Nasr Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "İzâ câe nasrullâhi ve'l-fethu. 2- Ve raeyte'n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve insanların, Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, 3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haber
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haber
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haber
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haber
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haber
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde Haber
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
ABD'de evcil bir köpekte koronavirüs tespit edildi
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 384 bin 500 liraya geriledi
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Afrin'de 42 kişinin öldüğü terör saldırısında olay yerinden ilk görüntüler
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Naci Bostancı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Bülent Ersoy Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Burak Yılmaz Mauricio Isla Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Mayıs Afrin Futbolcu
Şu an buradasınız: Aydın iftar saati: 29 Nisan 2020 Çarşamba Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 09:55:55. #1.15#
title