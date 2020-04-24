Aydın iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
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Aydın, Güncel, Haber

Aydın iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?

Aydın'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 1. gününde Aydın iftar saati sorgulanmaya başlandı. Aydın'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma günü Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Aydın iftar saatleri…

24.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:32
Aydın iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Aydın halkı, imsak vakti 04:18'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Aydın iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Aydın iftar saati kaçta? İşte, Aydın iftar vakti:

24 Nisan Cuma günü Aydın iftar saati:19:59

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Aydın iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
RAMAZAN 2020

HADİSLERLE İSLAM

Hakem"in işitip bize naklettiğine göre, Abdurrahman b. Ebû Leylâ şöyle demiştir:

"Kâ"b b. Ucre, benimle karşılaşınca, "Sana bir hediye vereyim mi?" dedi (ve şöyle devam etti): "Bir gün Peygamber (sav) yanımıza geldi. Biz, "Ey Allah"ın Resûlü! Sana nasıl selâm vereceğimizi öğrendik. Peki, sana nasıl salavât getireceğiz?" dedik. Allah Resûlü de şöyle buyurdu: "Allah"ım! Muhammed"e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen, övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın. Allah"ım! Muhammed"e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrâhim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle! Şüphesiz sen övgüye en lâyık ve şanı en yüce olansın." deyin. "

(B6357 Buhârî, Deavât, 32; M908 Müslim, Salât, 66)

Abdullah b. Mes"ûd"dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavât getirendir."

(T484 Tirmizî, Vitr, 21)

***

Ali b. Ebû Tâlib"in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Cimri, yanında anıldığım hâlde bana salavât getirmeyen kimsedir."

(T3546 Tirmizî, Deavât, 100)

***

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Benim kabrimi de bayram yeri hâline getirmeyin. Bana salavât getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavâtınız bana ulaşır."

(D2042 Ebû Dâvûd, Menâsik, 96, 97)

***

Ebû Hüreyre"den rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Bana bir kez salavât getirene Allah on kez salavât getirir (rahmet eyler)."

(M912 Müslim, Salât, 70)

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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