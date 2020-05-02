Aydın iftar saati: 2 Mayıs 2020 Cumartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın iftar saati: 2 Mayıs 2020 Cumartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?

Aydın iftar saati: 2 Mayıs 2020 Cumartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
02.05.2020 04:00 | Son Güncelleme: 02.05.2020 04:00

Aydın'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 9. gününde Aydın iftar saati sorgulanmaya başlandı. Aydın'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Buna göre, 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Aydın iftar saatleri… Ramazan ayının dokuzuncu günü nedeniyle Aydın halkı, imsak vakti 04:32'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Aydın iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Aydın iftar saati kaçta? İşte, Aydın iftar vakti:

2 Mayıs 2020 Cumartesi günü Aydın iftar saati:20.07

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Nasr Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "İzâ câe nasrullâhi ve'l-fethu. 2- Ve raeyte'n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve insanların, Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, 3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti Haber
Düşerken kucağındaki oğlunu fırlatarak kurtaran baba, yaşam savaşını kaybetti
Enes Batur, 'en yüksek aboneye sahip bireysel kanal' ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Haber
Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haber
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir...
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı Haber
Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi...
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı Haber
RTÜK'ün talebiyle Netflix, Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü Haber
Reuters adım adım takip etti, Türkiye'nin koronavirüs başarısının sırrını çözdü
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri yakalandı
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Chelsea, Philippe Coutinho'yu kadrosuna katmak istiyor
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Mert Hakan Yandaş'tan transfer sözleri: Türkiye'de kalmak mantıklı geliyor
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Türkiye'nin ABD'ye ikinci tıbbi yardım paketi taşıyan askeri kargo uçağı, Andrews Hava Üssü'ne indi
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Rusya İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev ve yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Sağlık çalışanlarının fedakarlığı böyle görüntülendi! Koronavirüs mücadelesinde ders gibi kareler
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Yener Ajda Pekkan Gülben Ergen Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Selçuk İnan Lionel Messi Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Bursa İzmir 1 Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Aydın iftar saati: 2 Mayıs 2020 Cumartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 04:12:31. #1.14#
title