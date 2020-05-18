Aydın iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
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Aydın iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?

Aydın'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Aydınlı hemşerilerimiz Aydın iftar saati sorgulanmaya başlandı. Aydın'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Aydın iftar saati: 18 Mayıs 2020 Pazartesi Aydın İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir?
18.05.2020 04:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 04:00

Buna göre 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Aydın iftar saati kaç? Aydın iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Aydın iftar saatleri… Ramazan nedeniyle Aydın halkı, imsak vakti en son 04:21'de oruç için niyetlendi. Peki, Aydın iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Aydın iftar saati kaçta? İşte, Aydın iftar vakti:

18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Aydın iftar saati:20.10

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Sûresi 112)

"Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı (oruç) adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de. (Meryem Sûresi 26)

Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. (Ahzâb Sûresi 35)

Nasr Sûresi Yazılışı, Okunuşu ve Anlamı

Okunuşu: Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- "İzâ câe nasrullâhi ve'l-fethu. 2- Ve raeyte'n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- "Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2- Ve insanların, Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, 3- Hemen Rabbini överek tesbih et ve O'ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

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