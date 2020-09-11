AYDIN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da güvenlik toplantısına başkanlık yaptı
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AYDIN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da güvenlik toplantısına başkanlık yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da güvenlik toplantısına başkanlık yaptıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, programı kapsamında Aydın'a geldi.

AYDIN İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da güvenlik toplantısına başkanlık yaptı
11.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da güvenlik toplantısına başkanlık yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, programı kapsamında Aydın'a geldi. Bakan Soylu, kentte gerçekleştirilen güvenlik toplantısına başkanlık yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah Aydın'a geldi. Bakan Soylu, Aydın Valiliği önünde polis tören mangası tarafından karşılandı. Protokolle selamlaşan Bakan Soylu, Valilik özel defterini imzalayarak güvenlik toplantısına başkanlık yaptı. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı ve Vali Hüseyin Aksoy, Bakan Soylu'ya eşlik etti. Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın da katıldığı güvenlik toplantısı sürüyor. Bakan Soylu, toplantının ardından saat 15.00'te Koçarlı Çakırbeyli Mahallesinde yapımı tamamlanan Adnan Menderes Kent Müzesinde incelemelerde bulunacak.

Kaynak: DHA

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