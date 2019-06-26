Aydın'ı kadınlar güzelleştiriyor

Aydın, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Çineli kadınların yetiştirip diktiği çiçeklerle daha da güzelleşiyor.

Bir taraftan yetiştirdikleri çiçeklerle Aydın'ın daha güzel görülmesini sağlayan kadınlar bir taraftan da emeklerinin karşılığını alarak aile bütçelerine yardımcı oluyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Aydın'a kadın elinin dokunduğunu belirtip her zaman kadınların yanında olacağını açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi' nden 250 bin adet çiçek alımı yapılarak üretici kadınlara destek verildi. Satın alınan bu çiçekler ise yine Çineli kadınlar tarafından Aydın'ın parklarına, bahçelerine dikiliyor.

Ailesiyle yaşayan ve ağabeyi yurtdışında doktora yapan Aysun Bilenkişi yaklaşık 3 yıldır çiçek yetiştirip bu çiçekleri Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne satarak para kazanıyor. Kazandığı parayla hem evine hem de ağabeyine maddi destek sağladığını belirten Bilenkişi, "Bu çiçekler tamamen kooperatifimize bağlı çalışan kadınlar tarafından yetiştirilip Çine Belediyesi'ne ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne satılıyor. Kooperatifimizde üretici olan kadınlar ve bizler yararlanıyoruz, hem de belediyeler çiçek ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunların hepsi başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde" diye konuştu.

Kızını üniversitede okutuyor

Çine Karakollar Mahallesi'nden Nazife Kanmaz ise kazandıklarıyla kızını üniversitede okuttuğunu belirtip "Bu fidanları yetiştirdik, şimdi de dikimini yapıyoruz. Kızım Isparta'da üniversitede okuyor. Buradan kazandıklarımla kızımı okutuyorum. Eşimin bir işi yok, iş bulursa çalışıyor. Onun kazandığıyla ev ihtiyaçlarını karşılayıp benim kazandığımı da kızıma gönderiyoruz" dedi.

"Kızım buradan kazandıklarıyla çeyizini yapıp evlendi"

4 çocuk annesi Ayfer Işık ise yaklaşık 3 aydır kooperatifte çalışıyor. 7 yaşında bir kızının olduğunu, oğlunun ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiğini söyleyen Işık "Küçük çocuğum olduğu için başka işlere gidemiyorum. Burası benim için çok büyük bir nimet oldu. Çocuğumu okula gönderip ondan sonra işime başlıyorum" dedi. Eşinin inşaatçı olduğunu 10 yıl önce geçirdiği bir kaza yüzünden ağır iş yapamadığını belirten Işık "Burada daha önce kızım çalışıyordu, o evlendikten sonra ben geldim. Kızım burada 2 yıl çalışıp bu işin sayesinde çeyizini yaptı, düğününü yaptı. Allah razı olsun, çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın kadın olması biz kadınlar için büyük bir avantaj. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Kendisi bir kadının dilinden, çektiği sıkıntılardan anlıyor. Derdimizi anlatabiliyoruz, o da bizleri dinliyor" dedi.

4 çocuğunun okul masraflarını karşılıyor

7, 9, 11 ve 13 yaşlarında dört tane çocuğu olan Türkan Işık ise "Bu işe başladığımdan beri ev bütçesine katkıda bulunuyorum. Pazara gideceğim zaman eşimden para istemiyorum. Bana bulunmaz bir nimet oldu. Bu işi sayesinde dört tane çocuğumu okutuyorum. Eşim bazen aylarca çalışmıyor. Mesela bu kış eşim hiç iş bulamadı. Evin ve çocuklarımızın okul masraflarını buradan kazandıklarımızla karşıladık. Çocuklarımın okumalarını çok istiyorum. Biz okuyamadık, onların okuyup meslek sahibi olmalarını istiyoruz. İstiyorum ki büyüdüklerinde güzel görevler alsınlar, geleceklerini kurtarsınlar; bizim gibi yevmiyeci olmasınlar. Onları okutmak için bu işi yapmaya devam edeceğim. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok çok selam söylüyorum. Bizlere böyle bir iş açıp destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA