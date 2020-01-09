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Aydın'ı filede temsil edecek kız ve erkekler yola çıktı

Aydın voleybol kız ve erkek takımları, 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına katılmak için yola çıktı.

09.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:19
Aydın'ı filede temsil edecek kız ve erkekler yola çıktı

kız ve erkek takımları, 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında 'da düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarına katılmak için yola çıktı.


Aydın kız voleybol takımı, Aydın'ı çeyrek final müsabakalarında Bursa, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Sakarya, İstanbul Anadolu, Muğla, Manisa, İzmir, Kütahya ve Denizli il takımlarıyla yarışacak. Yarı final için ter dökecek olan Aydın erkek takımı ise Edirne, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Muğla, Denizli, Eskişehir, Kütahya ve Uşak il takımlarıyla yarışacak.


Aydın voleybol kız ve erkek takımlarını Kütahya'ya uğurlayan Gençlik ve İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, voleybol takımlarına başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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