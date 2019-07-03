AYDIN Hurda otomobiller geçim kaynağı oldu

Hurda otomobiller geçim kaynağı oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Özcan Türkeş (38), satın aldığı hurda araçları, sıfır otomobil satışı yapan firmalara komisyon karşılığında satıyor. Firmalar ise bu hurda araçlar sayesinde yeni otomobil alacak müşterilerinin hurda indiriminden yararlanmalarını sağlıyor. Hurdaya çıkan aracı geri alan Türkeş, demir fiyatına bu kez hurdacıya satarak ayrıca bir gelir elde ediyor.

Matrahı 70 bin TL'ye kadar olan yeni otomobil alımında, hurdaya ayrılan 16 yaş üstü araçların 15 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi sağlaması, birçok kişiye iş kapısı oldu. İncirliova'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Özcan Türkeş de, bu hurda araçları sahiplerinden satın alarak, geçimini sağlayanlar arasında. Türkeş, 2019 yılı sonuna kadar devam edecek uygulama kapsamında, satın aldığı bu araçları, sıfır otomobil satışı yapan firmalara komisyon karşılığında satıyor. Firmalar ise, bu hurda araçlar sayesinde yeni otomobil alacak müşterilerinin hurda indiriminden yararlanmalarını sağlıyor. ÖTV indiriminin sağlanması sonrası hurdaya çıkan aracı geri teslim alan Türkeş, demir fiyatına bu kez hurdacıya satarak ayrıca bir gelir elde ediyor. Günlük yaklaşık 5 araç alımı yaptıklarını belirten Türkeş, 16 yaş üstü araçları ÖTV indirimi için sahiplerinden alıyor, satışını şirket adına yapıyoruz. Araçlar hurdaya ayrılıyor. Bir ayda 150 otomobille ilgili işlem yaptım. Benim gibi bu işi yapan binlerce kişi var. Her gün binlerce araç hurdaya ayrılıyor. Topladığımız araçlar, bir zamanların modern otomobilleriydi. Ama artık ömrünü doldurarak geri dönüşüme veriliyor. Geçimimiz bununla sağlıyoruz dedi.

HURDA ARAÇLAR PARÇALANIYOR

Hurdaya çıkmış araçları demiri için satın alarak parçalayan Hüseyin Zabit ise, Bu araçları, aracılar vasıtasıyla alıyoruz. Burada ise imha ediyoruz. İşe yarayan parçaları tekrar geri dönüşüme kazandırıyoruz. Kapı, jant, lastik ve kaportadaki birçok parçayı çok uygun fiyata kaza yapan araç sahiplerine satıyoruz. Motor kısmı ve diğer kalan kısmını ise ezerek imha ediyoruz. İzmir'deki bir demir çelik fabrikasına yolluyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA