Aydın Hayvanların Telef Olduğu Otomobilden Sadece Onlar Sağ Çıktı

Hayvanların telef olduğu otomobilden sadece onlar sağ çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sahibinin aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle otomobilin içerisinde kalan güvercin, bıldırcın ve tavukların büyük bölümü, havasızlıktan ve açlıktan telef oldu. Sadece 8 bıldırcın ile 2 güvercin sağ kurtarıldı.

Nazilli ilçesi Yeni Mahalle'de yaşanan ilginç olayda, 56 yaşındaki Erdinç Ö., park halindeki otomobilinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, aracın anahtarını bir arkadaşına verdi. Bu süreçte, araçta bulunan güvercin, bıldırcın ve tavuklardan bir bölümü havasızlıktan ve açlıktan telef oldu. Arkadaşının birkaç gün sonra otomobili kontrol etmesiyle aracın içinde bulunan hayvanlardan 8 bıldırcın ile 2 güvercin, telef olmaktan kurtarıldı. Polis otomobilde inceleme yaparken, telef olan hayvanlar ise gömüldü. Nazilli Kanarya ve Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, sağ kalan ve bitkin olan bıldırcın ile güvercinleri derneklerine ait barınaklara getirdiğini belirterek, Polis ekipleri bir otomobil içerisinde çok sayıda kanatlı hayvanın havasızlıktan ve açlıktan etkilendiğini söyledi. Olay yerine gidince otomobilin içerisinde bıldırcın ve güvercinlerin olduğunu gördüm. Pek çoğu telef olmuştu. Baygın halde olanları derneğimize getirdim. 8 bıldırcın ile 2 güvercini kurtararak yaşama döndürdük. Ben burada kendi imkanlarım ile bu kurtardığımız hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çaba sarf ediyorum. Hayvanlar büyük bir şanssızlık yaşamışlar dedi.