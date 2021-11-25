AYDIN HAYVAN HAKLARI EĞİTİM HAREKETİ DERNEĞİ'NDE BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Aydin Hayvan Haklari Egitim Hareketi Dernegi Baskani ve Ege Federasyon Baskan Yardimcisi Jale Koç, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Aydin'da can dostlarla ilgili daha fazla yapilabilecekler konusulurken dernek baskani Koç, Baskan Çerçioglu'nu basarili çalismalari ve can dostlarla ilgili yürüttügü çalismalardan dolayi tebrik etti.

Baskan Çerçioglu ise dernegin çalismalarini desteklemeye devam edeceklerini belirterek dernek baskani Koç'a nazik ziyaretlerinden dolayi tesekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet