AYDIN HAYVAN HAKLARI EĞİTİM HAREKETİ DERNEĞİ'NDE BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AYDIN HAYVAN HAKLARI EĞİTİM HAREKETİ DERNEĞİ'NDE BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
AYDIN HAYVAN HAKLARI EĞİTİM HAREKETİ DERNEĞİ'NDE BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Aydin Hayvan Haklari Egitim Hareketi Dernegi Baskani ve Ege Federasyon Baskan Yardimcisi Jale Koç, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu ziyaret etti.

Aydin Hayvan Haklari Egitim Hareketi Dernegi Baskani ve Ege Federasyon Baskan Yardimcisi Jale Koç, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Aydin'da can dostlarla ilgili daha fazla yapilabilecekler konusulurken dernek baskani Koç, Baskan Çerçioglu'nu basarili çalismalari ve can dostlarla ilgili yürüttügü çalismalardan dolayi tebrik etti.

Baskan Çerçioglu ise dernegin çalismalarini desteklemeye devam edeceklerini belirterek dernek baskani Koç'a nazik ziyaretlerinden dolayi tesekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title