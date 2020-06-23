Aydın havası böyle olur Aydın Efeler ilçesinde bir anda etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açması, "Aydın havası böyle olur" dedirtti.

Aydın Efeler ilçesinde bir anda etkili olan sağanak yağışın ardından güneş açması, "Aydın havası böyle olur" dedirtti. Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağış etkili olurken bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Kısa sürede etkisini gösteren yağışın ardından güneş açması vatandaşları şaşırttı. Ani yağışla boş kalan Aydın sokakları da güneşin açması ile birlikte tekrar hareketlendi. - AYDIN Kaynak: İHA