AYDIN Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (2)'MAHCUP DURUMA DÜŞÜRÜLDÜM'Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde soru sorduğu doktor tarafından hakarete uğrayan Mesrure Toker (87), DHA'ya konuştu.

Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (2)

'MAHCUP DURUMA DÜŞÜRÜLDÜM'

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde soru sorduğu doktor tarafından hakarete uğrayan Mesrure Toker (87), DHA'ya konuştu. Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal mahallesi Selimiye'de yaşayan Mesrure Toker, "Mağdur duruma düştüm. İyileşmeden beni yolladılar. Ameliyatı kendi değil, asistanlarına yaptırdı. Saat 04.00'den saat 09.00'a kadar ağrılar içerisinde kaldım. Benim ameliyatımı gerçekleştirenler iğne yaptı. Diğer doktor hiç gelmedi. En sonunda geldikten sonra bizi kovdu. Kötü laflar sarf etti. Mağdur ve mahcup duruma düştüm. İyileşmeden evimize çıktık geldik" diye konuştu. Toker'in emekli hemşire kızı Nazlı Toker ise, "Bugün itibariyle avukatımıza vekalet verdim. Annemize hakaret eden doktor hakkında adliye, Sağlık Bakanlığı ve CİMER'e şikayette bulunacağız. Annem tedaviden fayda görmediği gibi hakarete uğradı. Ailece bizim gururumuzu kırdı. Profesör ve yaşının ilerlemiş olmasına rağmen deontolojiyi çiğnedi. Bizleri elinin tersiyle resmen hastaneden defetti. Bizim yaşadıklarımızın başkalarının başına gelmemesini diliyorum. Doktor hakkında biran önce işlem başlatılmasını istiyorum. Hastaneden beni aradılar ve doktor hakkında işlem başlatıldığı bilgisini verdiler" dedi.

Kaynak: DHA